Esplosione al Postamat di Tinnura, ma banditi in fuga a mani vuote

Un ordigno artigianale ma di forte potenza è stato fatto esplodere nella notte tra sabato e domenica contro il Postamat di Tinnura. L’esplosione ha distrutto il dispositivo automatico e scagliato detriti anche contro un’auto parcheggiata nelle vicinanze, senza però permettere ai malviventi di accedere alla cassaforte. Il colpo, fallito, è stato messo a segno lungo via Nazionale, tratto urbano della Statale 292.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato del commissariato di Macomer. Nella mattinata di domenica gli specialisti della Scientifica hanno effettuato rilievi accurati, delimitando la scena e acquisendo possibili elementi utili alle indagini, inclusi i filmati della videosorveglianza comunale. Nessun bottino per i responsabili, che sono riusciti comunque a far perdere le proprie tracce, almeno per ora.

