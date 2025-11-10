Italia, Gattuso su Palestra: “Ha fatto cose interessanti, le porte sono aperte”

Il Commissario tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, è intervenuto in conferenza stampa nel primo giorno di raduno degli azzurri a Coverciano in vista delle gare di qualificazione al Mondiale 2026 contro Moldova e Norvegia.

Tra i nazionali primo giorno anche per il rossoblù Elia Caprile che, a suon di ottime prestazioni in campionato, ha ottenuto la prima chiamata azzurra nel roster dei portieri insieme a Donnarumma, Vicario (ex Cagliari) e Carnesecchi.

Il Ct si è soffermato anche su alcuni giocatori che non sono stati inseriti tra le convocazioni, come l’esterno del Cagliari Marco Palestra (convocato con l’U21): “Lui, come Zaniolo e tanti altri giocatori hanno fatto cose interessanti. Poi le scelte vengono fatte con un criterio e mi piace lavorare con chi è qui da un po’ di tempo, ma le porte di Coverciano sono aperte per tutti”.

