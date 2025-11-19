Allarme diga Maccheronis, invaso quasi vuoto: stop all’irrigazione dei campi

Saranno consentiti solo i prelievi idrici strettamente necessari per l'abbeveraggio del bestiame e per la pulizia delle stalle

A partire da oggi, il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale ha drasticamente ristretto l’uso dell’acqua per le aziende agricole che operano nel distretto del bacino del Maccheronis. Saranno consentiti solo i prelievi strettamente necessari per l’abbeveraggio del bestiame e per la pulizia delle stalle.

La sfera agricola di comuni quali Posada, Siniscola, Budoni, Torpè e San Teodoro si trova nuovamente a fronteggiare una grave siccità, con l’invaso del Maccheronis ridotto ai minimi storici: al 14 novembre, la riserva idrica ammontava a soli $0,969$ milioni di metri cubi d’acqua.

La decisione fa seguito a una comunicazione pervenuta al Consorzio dall’Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna, la quale ha stabilito l’obbligo di ridurre significativamente i prelievi dal lago. Perciò, è stata ordinata la chiusura immediata della rete consortile e l’avvio di un monitoraggio serrato delle risorse idriche.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it