Sardegna, via libera a 8 nuove rotte aeree: ecco quali

La Regione Sardegna ha ufficializzato la chiusura dell’iter di valutazione del bando “Nuove Rotte”, lo strumento pensato per ampliare le connessioni aeree dell’Isola e potenziare il network degli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero. La Commissione incaricata ha completato l’analisi delle proposte presentate dalle compagnie e, con la firma della determinazione del Servizio dell’Assessorato dei Trasporti, sono state dichiarate ammissibili 8 tratte.

A ottenere il via libera sono state le proposte avanzate da Volotea, Aeroitalia ed EasyJet, che attiveranno collegamenti verso Francia, Spagna, Turchia e nuove tratte interne. Le rotte approvate riguardano Cagliari–Bordeaux e Cagliari-Nizza operate da EasyJet, Alghero–Lione e Olbia–Siviglia affidate a Volotea, oltre a 4 linee di Aeroitalia: Cagliari–Istanbul, Cagliari–Lamezia Terme, Olbia–Cagliari e Alghero–Cagliari.

L’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, ha sottolineato come “la risposta dei vettori testimonia l’attrattività della Sardegna anche in un contesto internazionale segnato da carenza di velivoli e forte competizione”. La Regione punta ora a rivedere con la Commissione Europea alcuni aspetti della misura per renderla ancora più efficace.

Tra le novità più rilevanti rientrano i collegamenti interni tra Olbia, Alghero e Cagliari, considerati cruciali per facilitare gli spostamenti dei residenti e migliorare l’accesso ai tre scali. Di rilievo anche la tratta Cagliari–Istanbul, che collegherà la Sardegna con uno dei principali hub globali per le rotte intercontinentali. A ciò si aggiungono i nuovi collegamenti con Francia e Spagna, mercati turistici di primo piano per l’Isola.

La misura garantirà per tre anni la copertura del 50% dei costi aeroportuali relativi alle nuove rotte, sia negli scali sardi sia in quelli di destinazione. L’avvio operativo è previsto tra giugno e luglio 2026, con gli ultimi adempimenti amministrativi già in corso.

