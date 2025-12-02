Napoli-Cagliari, Pisacane: “Kilicsoy e Rodriguez forse dal primo minuto”

Fabio Pisacane guarda alla sfida di Coppa Italia contro il Napoli con una richiesta semplice ma decisiva: compattezza e carattere. Alla vigilia del match del Maradona, il tecnico del Cagliari ha fatto il punto sulle condizioni della squadra e sulle scelte di formazione, evidenziando la necessità di imprimere una svolta dopo un periodo difficile.

Periodaccio. “Una squadra che non vince da due mesi deve fare qualcosa in più. A Torino abbiamo alternato momenti di buona difesa ad altri in cui non siamo stati all’altezza. Contro le grandi non puoi sbagliare niente. Serve furore, la reazione dipende da noi”.

Coppa Italia. “Contro il Napoli servirà compattezza per 100 minuti, quella che a Torino è mancata. Ogni partita può avvicinarci al ritorno alla vittoria, vogliamo riassaporare quella sensazione. Mi dispiace perché i ragazzi si allenano benissimo, ma dobbiamo fare ancora di più”.

Infermeria. Pisacane ha spiegato che Folorunsho e Palestra resteranno a riposo per piccoli problemi fisici, così come non ci saranno Mina, Zé Pedro e Mazzitelli. Buone notizie, invece, per Rog, tornato in gruppo. “Domani sarà l’occasione per vedere all’opera qualche giocatore. Kilicsoy e Rodriguez potrebbero partire dal primo minuto”. Vista però la difficoltà della gara, il tecnico lascia una certezza: “In porta ci sarà Caprile”.

