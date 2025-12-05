Ladri in azione a Oristano, rubato denaro da due laboratori di analisi

Una presunta banda di ladri ha agito nella notte tra martedì e mercoledì a Oristano, portando a segno due furti in altrettanti laboratori di analisi cliniche: il CAM (in via XX Settembre) e Melis e Ponti (in via Brunelleschi).

Gli investigatori ipotizzano che la sequenza dei colpi, avvenuti a poche ore di distanza e con un modus operandi analogo, sia opera dello stesso gruppo criminale. Nel laboratorio CAM, i malviventi sarebbero riusciti a penetrare senza difficoltà, asportando una somma di denaro il cui ammontare esatto è ancora da quantificare. Presso la struttura Melis e Ponti, invece, il bottino si è limitato a qualche centinaio di euro in contanti.

I furti sono stati scoperti dal personale dipendente all’arrivo sul posto, poco prima delle 8 del mattino, che ha immediatamente allertato i Carabinieri. I militari hanno effettuato i rilievi di rito e hanno prontamente avviato le indagini. Si spera che le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza possano fornire elementi determinanti per l’identificazione e la cattura dei responsabili.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it