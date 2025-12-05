Ozieri, donna 90enne contattata da finto operatore bancario: sventata la truffa

Un passante ha assistito alla conversazione telefonica dell'anziana; avendo intuito la natura fraudolenta della chiamata, ha prontamente allertato la Polizia

Gli agenti del Commissariato di Ozieri sono riusciti a bloccare un tentativo di truffa telefonica ai danni di un’anziana signora di novant’anni.

La donna era stata contattata al telefono da un individuo che si era spacciato per un impiegato del suo istituto di credito. Con la scusa di dover sistemare urgentemente una transazione errata, il malintenzionato stava guidando la novantenne verso uno sportello Bancomat. L’obiettivo era indurla a eseguire inconsapevolmente operazioni che avrebbero trasferito denaro su conti correnti o carte ricaricabili intestate a persone sconosciute.

Fortunatamente, un passante ha assistito alla conversazione telefonica dell’anziana. Avendo intuito la natura fraudolenta della chiamata, ha prontamente allertato la Polizia.

Una Volante si è recata immediatamente sul posto. Un agente ha parlato direttamente con l’anziana, chiarendo la situazione, rassicurandola e spiegandole le metodologie tipiche utilizzate dai truffatori. L’hanno quindi invitata a rivolgersi sempre alle forze dell’ordine in caso di comunicazioni sospette o incertezze.

Sono attualmente in corso le necessarie indagini per tentare di risalire all’identità degli autori del tentato raggiro telefonico.

