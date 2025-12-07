Cagliari-Roma, le probabili formazioni e dove vederla

Il Cagliari torna davanti al proprio pubblico per affrontare la Roma in uno dei match più attesi della 14ª giornata di Serie A. Fischio d’inizio oggi, domenica 7 dicembre, alle 15 alla Unipol Domus, in un confronto che pesa per entrambe le squadre: i rossoblù inseguono la rinascita dopo un lungo periodo senza vittorie, mentre la squadra di Gasperini vuole restare agganciata al treno scudetto.

La formazione di Pisacane non conquista i tre punti da settembre e ha messo insieme nove gare senza successi, l’ultima coincisa con la sconfitta esterna contro la Juventus. Gli undici punti raccolti mantengono i sardi appena sopra la zona retrocessione, con l’urgenza di invertire la rotta nonostante le fatiche della recente eliminazione in Coppa Italia ai rigori contro il Napoli. Situazione opposta per la Roma, scivolata al terzo posto dopo il ko proprio contro i partenopei, ma ancora pienamente in corsa grazie a un solo punto di distanza dalla vetta occupata da Napoli e Milan.

Le probabili formazioni

Pisacane ritrova due pedine fondamentali, Folorunsho e Palestra, entrambi pronti a riprendersi una maglia da titolare dopo il turnover. Restano invece indisponibili Mina, Mazzitelli e Zé Pedro, insieme ai lungodegenti Belotti e Felici. Gasperini, di nuovo in panchina dopo la squalifica, può contare su quasi tutta la rosa: assenti solo Angeliño, prossimo al rientro, e Dovbyk, atteso entro fine dicembre.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Deiola, Prati, Folorunsho, Obert; Borrelli, Esposito.

All. Fabio Pisacane

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

All. Gian Piero Gasperini

Dove vedere Cagliari-Roma

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Dazn e anche su Sky tramite il canale Zona Dazn. Disponibile inoltre lo streaming sull’app della piattaforma. La telecronaca è affidata a Edoardo Testoni con il commento tecnico di Dario Marcolin.

