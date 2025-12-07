Controlli a tappeto nel Cagliaritano, diverse denunce e patenti ritirate

Una vasta operazione di controllo del territorio, predisposta dalla Compagnia dei Carabinieri di Cagliari, ha impegnato nella notte pattuglie delle Stazioni di Pirri, San Bartolomeo e del Nucleo Radiomobile, affiancate da militari in abiti civili. Il servizio, concentrato nel territorio di Elmas e in vari comuni della provincia, ha portato all’identificazione di oltre 100 persone e alla verifica di decine di veicoli, con l’obiettivo di prevenire episodi legati al consumo di droga e alla guida in stato di alterazione.

Nel centro di Elmas, un 19enne del posto è stato denunciato dopo essere stato trovato alla guida con circa 14 grammi di hashish suddivisi in 13 dosi. La sostanza è stata sequestrata e inviata al laboratorio per gli accertamenti, mentre al giovane è stata immediatamente ritirata la patente.

Sempre a Elmas, un 36enne dell’hinterland è stato fermato durante un controllo e sorpreso al volante senza aver mai conseguito la patente. Per lui è scattata la denuncia e le previste sanzioni amministrative. Poco dopo, un ventenne è risultato positivo all’alcol test: guidava con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti. I militari lo hanno denunciato, ritirato la patente e disposto il fermo amministrativo dell’auto.

Il servizio ha portato anche alla segnalazione alla Prefettura di due giovani, un 22enne e un 25enne, trovati in possesso rispettivamente di oltre 3 grammi e di quasi 1 grammo di hashish. Entrambi sono stati fermati nelle vie centrali di Elmas e sottoposti a perquisizione personale.

L’operazione si è estesa anche al territorio di Senorbì, dove i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Dolianova hanno fermato un automobilista di 22 anni trovato con quasi 10 grammi di marijuana nascosti all’interno del veicolo. Anche in questo caso la sostanza è stata sequestrata e l’automobilista segnalato alla Prefettura, con ritiro della patente.

