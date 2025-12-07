Felici, la dedica della compagna Sara: “Tornerai più forte”

Un messaggio carico di affetto e determinazione è quello che Sara Lai, compagna di Mattia Felici, ha voluto dedicare al giocatore del Cagliari, fermato da un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro. Una diagnosi che lo costringerà a restare lontano dal campo fino al termine della stagione, lasciando l’attaccante rossoblù di fronte a un percorso di recupero lungo e complesso.

Nel suo post, pubblicato sui social, Lai racconta la difficoltà di accettare uno stop così improvviso, ma allo stesso tempo ribadisce la fiducia incrollabile nella forza e nella disciplina del compagno. “Accettare certi momenti non è mai semplice, soprattutto quando arrivano all’improvviso e ti obbligano a rallentare”, scrive nella didascalia che accompagna una carrellata di foto insieme.

“Ma io ti conosco, so la forza che hai dentro, la disciplina, la testa e la costanza con cui ogni giorno affronti tutto ciò che ami” prosegue. “Questo stop non ti definisce, è solo una curva del percorso che ti renderà ancora più solido. Tornerai con la stessa fame di sempre, forse anche di più. E io sarò qui, accanto a te”.

E conclude: “Questo è solo l’inizio di una ripartenza che saprai trasformare in qualcosa di ancora più grande”. Un pensiero semplice e profondo, che ha raccolto in poche ore centinaia di messaggi di supporto da parte dei tifosi rossoblù.

