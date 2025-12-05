Cagliari, stagione finita per Felici: intervento chirurgico al legamento crociato

L'esterno classe 2001 aveva subito un trauma distorsivo nella gara di Coppa Italia contro il Napoli; l'intervento è perfettamente riuscito

Brutta tegola per il Cagliari di Fabio Pisacane e per l’esterno classe 2001 Mattia Felici che ha finito anzitempo la stagione 2025/2026.

Il calciatore rossoblù aveva accusato un problema al ginocchio sinistro in occasione del match di Coppa Italia contro il Napoli.

Dagli esami strumentali effettuati oggi presso la clinica Villa Stuart di Roma si è reso necessario l’intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco mediale. L’operazione, effettuata dal prof. Mariani, è riuscita perfettamente.

