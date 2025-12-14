Domus de Maria, dispersi in campagna per un giorno: ritrovati e salvati

Si è conclusa con esito positivo la notte di ricerche condotte dai Vigili del fuoco: i due sono in buone condizioni di salute

Si è conclusa nel migliore dei modi l’operazione di ricerca avviata nel pomeriggio di ieri in località Is Cannoneris, nel territorio di Domus de Maria, dove due persone risultavano disperse. L’allarme aveva fatto scattare un imponente intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari, che hanno attivato uomini e mezzi specializzati per battere una zona particolarmente impervia.

Sul posto sono state inviate diverse squadre operative, tra cui gli specialisti Saf speleo alpino fluviali, le unità cinofile e i nuclei Sapr, impegnati nel sorvolo dell’area con droni equipaggiati con termocamere. A supporto delle operazioni anche la squadra di pronto intervento del distaccamento di Carbonia, che ha effettuato perlustrazioni a terra, e l’Unità di comando locale con personale Tas per il coordinamento delle attività di soccorso.

Le ricerche sono proseguite per tutta la notte senza sosta. Alle 9.15 di questa mattina la svolta: i due dispersi sono stati individuati e raggiunti da una squadra Saf dei Vigili del fuoco. Fortunatamente entrambi sono stati trovati in buone condizioni di salute, ponendo fine a ore di apprensione.

