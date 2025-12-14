Palestra: “Gli elogi fanno piacere, ora penso solo al Cagliari”

Al termine della gara contro l’Atalanta, Marco Palestra ha raccontato il momento del Cagliari e il proprio percorso personale. Il laterale rossoblù ha sottolineato la difficoltà del confronto diretto con un avversario di alto livello come Lookman, evidenziando però il lavoro di squadra che ha permesso ai rossoblù di restare in partita fino all’ultimo.

La gara. “Oggi Lookman era un cliente scomodo, ma abbiamo lavorato bene di squadra. Io sto cercando di migliorare sia a livello difensivo che nella fase di contrattacco, di questo devo ringraziare il mister e i miei compagni”. Poi sui tanti complimenti ricevuti anche dalla stampa: “Penso sia una cosa positiva, sono concentrato sul Cagliari e sul fatto di fare bene con questa maglia. Gli elogi fanno piacere, ma penso solo al Cagliari”.

Prova di squadra. Il difensore ha poi rimarcato l’identità della squadra, capace di lottare anche contro avversari di alto livello. “Abbiamo dimostrato di poter fare ovunque i punti per il nostro obiettivo, che è la salvezza e che speriamo di raggiungere prima possibile. Sappiamo soffrire e rimanere in partita”.

Crescita. Parole di grande apprezzamento sono state riservate anche ai tifosi, definiti “straordinari per il sostegno continuo sia in casa che in trasferta”. Infine, Palestra ha ricordato il proprio cammino di crescita, dal percorso con l’Under 23 all’esperienza maturata in Serie C con l’Under 23 dell’Atalanta. “A Cagliari sto avendo continuità, l’anno scorso non l’avevo, ma erano condizioni diverse in un’Atalanta con grandi calciatori. Sto aumentando l’esperienza, sto facendo tesoro della scorsa stagione e di questi mesi a Cagliari”.

