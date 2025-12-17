Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Monaco, IV uomo Collu, al Var Manganiello e assistente Var Ghersini

Cagliari-Pisa, arbitra Fourneau: in stagione ha diretto la vittoria contro il Parma

L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 16a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. A dirigere il match della Unipol Domus tra Cagliari e Pisa, in programma per domenica 21 dicembre alle ore 12:30, sarà il sig. Francesco Fourneau della sezione di Roma 1.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Monaco, IV uomo Collu, al Var Manganiello e assistente Var Ghersini.

L’ultimo incrocio tra il Cagliari e Fourneau risale al 13 ottobre quando i rossoblù si imposero per 2-0, alla Unipol Domus, ai danni del Parma grazie alle reti di Mina e Felici.

Negli altri 9 precedenti il bilancio complessivo per il Cagliari recita: 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

