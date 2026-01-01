Cagliari, controlli di Capodanno: identificate oltre 100 persone

Notte di controlli serrati nell’area metropolitana di Cagliari in occasione dei festeggiamenti di Capodanno. Un servizio mirato, predisposto dalle Compagnie dei Carabinieri di Cagliari e Quartu Sant’Elena, ha visto impegnate numerose pattuglie dei Nuclei Radiomobile, supportate dalle Stazioni territoriali, con l’obiettivo di prevenire reati, contrastare l’uso di sostanze stupefacenti e la guida in stato di ebbrezza.

Nel corso delle verifiche sono state identificate oltre 100 persone e controllati circa 40 veicoli. A Cagliari i militari del Radiomobile hanno denunciato a piede libero un operaio straniero di 43 anni per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, segnalato per una lite scoppiata per futili motivi, si è mostrato in evidente stato di alterazione presumibilmente dovuto all’assunzione di alcol. Dopo essersi rifiutato di fornire le generalità, ha tentato di aggredire i Carabinieri impegnati nell’identificazione, rendendo necessario il suo accompagnamento in caserma.

A Elmas, i Carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace hanno deferito in stato di libertà un 50enne trovato in possesso di un palanchino durante un controllo su strada. L’uomo non ha saputo fornire giustificazioni plausibili circa il possesso dell’attrezzo, ritenuto potenzialmente idoneo allo scasso.

A Quartu Sant’Elena, invece, due uomini di 45 e 35 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Sono stati trovati in possesso rispettivamente di marijuana e cocaina, poi sequestrate e inviate per le analisi di laboratorio.

Un ulteriore intervento è stato effettuato a Maracalagonis, dove un 19enne del posto è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Nel corso di un controllo stradale, i carabinieri hanno rinvenuto sotto il sedile dell’auto una mazza da baseball in metallo lunga circa 60 centimetri. Il giovane non ha saputo spiegare il motivo del possesso.

L’operazione rientra nel più ampio piano di prevenzione predisposto dal Comando provinciale dei Carabinieri di Cagliari per garantire la sicurezza dei cittadini durante le festività.

