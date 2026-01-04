Aggressione al fratello di Pisacane, avanzano le indagini: la ricostruzione

Si tratterebbe di una lite nata all’interno del locale e degenerata in una vera e propria spedizione punitiva. Secondo quanto riportato dall’Ansa, sarebbe questa l’ipotesi investigativa privilegiata dagli inquirenti sull’aggressione avvenuta nella notte tra venerdì e sabato a Napoli ai danni del fratello dell’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, nei pressi del locale di famiglia “Pisadog 19”, nel cuore dei Quartieri Spagnoli.

Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile e dagli agenti del commissariato Montecalvario, tre uomini a volto scoperto si sono presentati intorno alle 4.10 in vico Lungo Teatro Nuovo, quando il locale era ormai in chiusura. Dopo una prima fase di minacce, la situazione è rapidamente degenerata. Uno degli aggressori ha estratto una pistola ed esploso due colpi, colpendo alla gamba destra Gianluca Pisacane, di 28 anni.

Sebbene le indagini restino aperte a più piste, dalle prime verifiche sembrerebbe esclusa l’ipotesi della rapina. Prende corpo invece quella di un regolamento di conti legato a una lite maturata poco prima all’interno dell’attività. Il padre dell’allenatore, inizialmente indicato come vittima di percosse, non sarebbe stato coinvolto direttamente nell’aggressione, come chiarito dallo stesso Fabio Pisacane in un messaggio diffuso sui social.

“Questa notte mio fratello Gianluca è stato coinvolto in un’aggressione ed è rimasto ferito da alcuni colpi di arma da fuoco” ha scritto l’allenatore del Cagliari. “Non è in pericolo di vita, ha riportato ferite alla gamba. Mio padre, a differenza di quanto scritto, non è stato aggredito”. Pisacane ha appreso dell’accaduto solo nel pomeriggio, ringraziando poi pubblicamente per la solidarietà ricevuta.

Il 28enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove è stato medicato. Le forze dell’ordine stanno ora passando al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

