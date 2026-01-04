Incendio in un’abitazione a Tissi, intervento dei Vigili del fuoco

Rogo domato in serata nel centro abitato: nessun ferito, casa vuota perché i proprietari erano in fase di trasloco

I Vigili del fuoco di Sassari sono intervenuti nella serata di ieri nel centro abitato di Tissi, dove un incendio si è sviluppato all’interno di un’abitazione civile. L’allarme ha fatto scattare l’immediato intervento della prima partenza della sede centrale, supportata da una squadra di rincalzo.

Grazie alla rapidità delle operazioni, le fiamme sono state circoscritte in breve tempo, evitando che il rogo potesse propagarsi alle strutture adiacenti. Al momento dell’incendio l’immobile risultava disabitato, poiché i proprietari erano in fase di trasloco. Non si registrano feriti né persone intossicate.

Terminate le operazioni di spegnimento, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei locali e alle verifiche sulla stabilità dell’edificio. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento.

