Incendio in galleria a Budoni, agenti della penitenziaria evitano il peggio

Intervento decisivo venerdì scorso sulla 131 Dcn, il sindacato chiede riconoscimenti ufficiali: “Professionalità e coraggio hanno evitato conseguenze peggiori”

Un rogo potenzialmente devastante al chiuso di una galleria e la prontezza di alcuni agenti della Polizia penitenziaria a gestire in maniera decisiva i primi concitati momenti. Sarebbe questa la ricostruzione emersa dalle testimonianze riguardo all’incendio autonomo di un’autovettura sulla galleria S’Iscala, lungo la 131 dcn.

Venerdì scorso, 2 gennaio, una Opel Kadett, vettura d’epoca degli anni ’70, stava percorrendo il tratto nei pressi di Budoni, quando improvvisamente è andata in fiamme dentro la galleria. Il fumo generato ha creato non pochi problemi agli automobilisti in transito, tra visibilità scarsa che ha costretto le auto a fermarsi e i miasmi sprigionati dalla combustione. I primi a gestire l’emergenza, in attesa dei Vigili del fuoco, sono stati degli agenti della Polizia Penitenziaria in transito per un servizio di scorta.

Un intervento che ha permesso di evitare incidenti per la scarsa visibilità, ma anche di prestare soccorso agli automobilisti fermi dentro la galleria mentre i sistemi di areazione della struttura smaltivano i fumi tossici.

Il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria esprime un forte apprezzamento per l’intervento degli agenti coinvolti nell’emergenza all’interno della galleria S’Iscala. Un’azione tempestiva che, secondo il Sappe, ha consentito di “gestire una situazione di estremo pericolo, garantendo la sicurezza all’interno della galleria e prevenendo conseguenze ben più gravi”.

Luca Fais, segretario nazionale per la Sardegna del Sappe, evidenzia “l’operato dei poliziotti, la cui la rapidità nelle decisioni e l’efficace coordinamento delle operazioni sono stati determinanti per la gestione dell’emergenza in attesa dell’arrivo sul posto di Vigili del Fuoco, Polizia Stradale ed Anas. Il loro pronto intervento e supporto ha dimostrato una sinergia impeccabile, essenziale per affrontare con successo il drammatico evento”.

Proprio per l’eccezionalità dell’intervento, il Sappe annuncia di aver formalmente proposto all’Amministrazione Penitenziaria la valutazione di riconoscimenti ufficiali per gli operatori coinvolti, come segno tangibile di gratitudine per la condotta esemplare dimostrata.

Parole di elogio arrivano anche dal segretario generale del Sappe, Donato Capece, che esprime fermo apprezzamento per la prontezza, la professionalità e l’alto senso del dovere degli agenti. “Il lavoro della Polizia Penitenziaria è ancora una volta motivo d’orgoglio per tutta la città e per l’intera Regione. I risultati, che raggiungiamo ogni giorno e tutti gli obiettivi traguardati, sono il frutto di un importante lavoro di squadra”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it