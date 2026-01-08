Aeroporto di Olbia: ufficiale l’intitolazione al principe Karim Aga Khan IV

A quasi un anno dalla sua scomparsa, la città di Olbia rende il massimo omaggio al fondatore della Costa Smeralda.
Giovedì 15 gennaio, lo scalo cittadino verrà ufficialmente intitolato al Principe Karim Aga Khan IV, l’uomo che attraverso Alisarda (poi Meridiana) trasformò la Gallura in un polo dell’aviazione internazionale. La cerimonia solenne, prevista per le ore 10:30, avrà inizio nell’aula consiliare del Comune con il sindaco Settimo Nizzi, per poi proseguire nel terminal dove verrà svelata la nuova denominazione.
L’Enac ha dato il via libera definitivo alla proposta dell’amministrazione, celebrando così il legame eterno tra il principe ismaelita e il territorio sardo.
