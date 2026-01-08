Cagliari, palo della luce a rischio caduta: viale Bonaria chiuso al traffico

Per evitare tragedie e danni a persone o veicoli, il tratto di strada interessato è stato chiuso alla regolare circolazione

Disagi nel centro cittadino di Cagliari, precisamente lungo viale Bonaria che è stato momentaneamente interdetto al traffico con la circolazione deviata.

La zona del viale è quella in prossimità del cimitero dove un palo della luce è stato parzialmente sradicato dal terreno e rischia la caduta in mezzo alla carreggiata in cui, ogni giorno, circolano numerose persone.

Per evitare tragedie e danni a persone o veicoli, il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico fin quando il palo non verrà sistemato e messo in sicurezza. Sul posto è intervenuta una squadra di tecnici comunali e Vigili del fuoco.

