Tensioni in aeroporto dopo Cagliari-Milan, in manette un tifoso rossonero

Serata di tensioni lo scorso 3 gennaio presso lo scalo aereo “Mario Mameli” di Elmas. Un cittadino italiano originario di Milano, in attesa del volo di rientro dopo aver assistito al match Cagliari-Milan, è stato arrestato dalla Polizia di Frontiera.

L’uomo ha dato in escandescenze già durante l’imbarco, aggredendo verbalmente un altro passeggero al gate. Nemmeno l’intervento degli agenti è servito a calmare gli animi: il passeggero ha continuato a insultare i presenti per poi scagliarsi contro i poliziotti stessi. Una volta accompagnato negli uffici per l’identificazione, l’uomo ha danneggiato i locali colpendo le pareti con calci e pugni.

Il 5 gennaio, durante il processo per direttissima, il GIP ha convalidato l’arresto per resistenza, oltraggio e danneggiamento aggravato, pur non applicando misure cautelari.

