Sestu, veicolo in fiamme lungo la carreggiata: chiuso tratto della 131

Un incendio improvviso ha paralizzato la circolazione sulla Strada Statale 131 “Carlo Felice”. Il rogo, che ha coinvolto un veicolo per cause ancora in corso di accertamento, è divampato all’altezza del chilometro 15, nel territorio comunale di Sestu.

La gravità dell’incendio ha costretto le autorità a disporre l’immediata chiusura del tratto stradale in direzione Sassari per garantire l’incolumità degli automobilisti e permettere le operazioni di soccorso. Al fine di alleggerire il carico di veicoli sulla carreggiata principale, il traffico è stato temporaneamente deviato sulla rete complanare adiacente, dove si registrano inevitabili rallentamenti e code.

Sul luogo dell’emergenza è massiccia la presenza dei soccorritori. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate nello spegnimento delle fiamme e nella messa in sicurezza del mezzo, mentre il personale dell’Anas e le Forze dell’Ordine coordinano la difficile gestione della viabilità. L’obiettivo degli operatori è completare i rilievi e la bonifica del manto stradale per procedere al ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

