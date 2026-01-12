Quartucciu, rinvenuta in strada una bomba da mortaio: ordigno messo in sicurezza

Allarme questa mattina nel centro di Quartucciu, dove il ritrovamento di un potenziale esplosivo ha fatto scattare i protocolli di sicurezza. L’allerta è partita da una segnalazione al 112, che indicava la presenza di un sospetto residuato bellico in piazza Parrocchia.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale insieme agli specialisti del Nucleo Artificieri del Comando Provinciale di Cagliari. I militari hanno rinvenuto, adagiata su un muretto lungo un camminamento pedonale, una bomba da mortaio (calibro 45, modello 35) risalente al periodo bellico. Per garantire l’incolumità dei residenti e dei passanti, l’intera zona è stata immediatamente transennata e interdetta al pubblico, permettendo agli esperti di analizzare l’oggetto in sicurezza.

Seguendo le direttive della Prefettura e dell’Autorità Giudiziaria, gli artificieri hanno rimosso l’ordigno per trasferirlo in un deposito protetto. Nei prossimi giorni la bomba verrà trasportata in un’area idonea per essere fatta brillare. L’operazione si è svolta senza intoppi e non si sono registrati danni o feriti. Resta ora da capire come l’ordigno sia finito sul muretto: le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica del ritrovamento.

