Collegamento Sardegna-Serbia, da marzo attiva la rotta Alghero-Belgrado

Nuova espansione per Wizz Air in Sardegna: la compagnia aerea, che attualmente occupa il terzo posto nel mercato nazionale, ha ufficializzato il lancio del collegamento diretto tra Alghero e Belgrado.
La rotta debutterà ufficialmente il 30 marzo 2026, in coincidenza con l’inizio della programmazione estiva, e offrirà ai viaggiatori tre frequenze settimanali previste ogni lunedì, mercoledì e venerdì.
Per coprire questa tratta tra lo scalo del Nord Sardegna e la capitale serba, il vettore impiegherà gli Airbus A321neo, velivoli di ultima generazione noti per la loro efficienza operativa.
