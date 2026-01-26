Cagliari, arriva Albarracín: visite mediche e firma in giornata

Il Cagliari chiude un’operazione di prospettiva assicurandosi uno dei giovani più interessanti del panorama sudamericano. È stato infatti raggiunto l’accordo con il Boston River per l’ingaggio di Agustín Albarracín, attaccante uruguaiano classe 2005, considerato un profilo di grande potenziale.

Il giocatore, partito dall’Uruguay nelle scorse ore, è arrivato questa mattina a Roma, dove sta sostenendo le visite mediche presso la clinica Villa Stuart, passaggio decisivo prima della firma ufficiale. In giornata è previsto il trasferimento in Sardegna, dove si unirà al gruppo guidato da Fabio Pisacane per iniziare la sua avventura in rossoblù.

L’operazione è stata definita sulla base di 3 milioni di euro complessivi, bonus inclusi, con l’aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita a favore del club uruguaiano. Albarracín firmerà un contratto fino al 2030, a conferma della volontà del Cagliari di investire sul lungo periodo e valorizzare un talento emergente.

Cresciuto calcisticamente a Montevideo, l’attaccante ha già mostrato qualità tecniche, rapidità e personalità, caratteristiche che hanno convinto la dirigenza rossoblù a puntare con decisione su di lui. Il suo inserimento rappresenta un tassello importante nella strategia del club, sempre più orientata a coniugare sostenibilità economica e valorizzazione dei giovani.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it