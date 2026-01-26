Urzulei, persi nel Supramonte sotto la pioggia: salvati due cacciatori

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di ieri nel Supramonte di Urzulei, dove due cacciatori hanno perso l’orientamento a causa delle avverse condizioni meteorologiche, non riuscendo più a ritrovare la via del ritorno verso la propria auto.

L’allarme è scattato dalla località Campus Bargius, area impervia e particolarmente esposta ai repentini cambiamenti climatici. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Tortolì, che ha avviato immediatamente le operazioni di ricerca e recupero.

In un primo momento è stato tentato anche un intervento aereo con l’elicottero Drago 145, ma le scarse condizioni di visibilità, dovute a pioggia, nubi basse e vento, hanno costretto l’equipaggio a rinunciare al sorvolo, rendendo necessario il proseguimento delle operazioni esclusivamente via terra.

Grazie alla professionalità e all’esperienza della squadra 11A, i due uomini sono stati raggiunti intorno alle 16.30. I cacciatori, seppur infredoliti, erano in buone condizioni di salute e sono stati accompagnati in sicurezza fino al loro veicolo, ponendo così fine a una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it