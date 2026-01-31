Assemini, oltre un chilo e mezzo di hashish in un capannone: 21enne arrestato

La droga era già stata ripartita in panetti pronti per essere immessi sul mercato ed era stata nascosta con cura tra i mobili di una scrivania

Un’importante operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Stazione di Assemini ha portato, nel pomeriggio di ieri, all’arresto di un giovane di 21 anni originario di Ussana. Il ragazzo, impiegato come cameriere e con precedenti specifici, è finito nel mirino dei militari che hanno concentrato le loro attenzioni su un deposito in località “Su Carroppu”.

All’interno dell’immobile, di cui l’indagato risultava locatario, i Carabinieri hanno rinvenuto oltre un chilo e mezzo di hashish. La droga era già stata ripartita in panetti pronti per essere immessi sul mercato ed era stata nascosta con cura tra i mobili di una scrivania e alcuni cumuli di rottami presenti nel capannone.

Oltre allo stupefacente, l’ispezione ha riservato un’ulteriore sorpresa: i militari hanno infatti individuato un motociclo Honda SH 150 senza targa. Dalle verifiche istantanee è emerso che il veicolo era stato rubato tempo prima a un uomo di 68 anni residente a Cagliari, al quale è stato immediatamente riconsegnato.

Per il ventunenne sono scattate le manette con le accuse di detenzione di droga ai fini di spaccio e ricettazione. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il giovane è stato ristretto agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima previsto per questa mattina.

