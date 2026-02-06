Cagliari, sorpresi a rubare in un salone di bellezza: scattano 3 arresti

Il Tribunale ha convalidato l’arresto di tre individui — una giovane di 26 anni, un uomo di 36 residente a Selargius e un 25enne di origini egiziane — fermati nella notte appena trascorsa con l’accusa di furto aggravato nel quartiere cagliaritano di Pirri.

L’operazione è scattata grazie alla prontezza di un residente che, insospettito dai fragori provenienti da un salone di bellezza della zona, ha allertato le forze dell’ordine tramite il 112. I Carabinieri della locale Stazione sono giunti sul posto in pochi istanti, riuscendo a bloccare il terzetto mentre tentava di dileguarsi nelle vie limitrofe con ancora la refurtiva in mano.

Stando agli accertamenti, i tre si sarebbero aperti un varco all’interno dell’attività infrangendo la vetrata d’ingresso con un oggetto di fortuna. Il bottino, interamente recuperato dai militari e riconsegnato al titolare del negozio, comprendeva cinque rasoi professionali con i rispettivi alimentatori e l’intero cassetto del registratore di cassa contenente i proventi della giornata.

Dopo la convalida dell’arresto avvenuta durante il rito direttissimo, il magistrato ha disposto misure restrittive differenti per i responsabili: la ventiseienne è stata posta agli arresti domiciliari, mentre per i due complici si sono aperte le porte della casa circondariale di Uta.

