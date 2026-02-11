Monastir, camion fuori strada sulla Statale 128

Camion fuori strada sulla Statale 128 a Monastir: il mezzo urta il guardrail e resta inclinato, intervengono autopompa e autogru

Incidente per un mezzo pesante nella tarda serata di ieri lungo la Strada Statale 128, nel territorio comunale di Monastir. I Vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti per mettere in sicurezza e recuperare un camion finito fuori carreggiata.

L’episodio si è verificato al chilometro 0,300, quando il camion, per cause ancora in fase di accertamento, è uscito dalla sede stradale andando a urtare il guardrail. Il veicolo è rimasto inclinato su un lato, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori per evitare ulteriori rischi alla circolazione. Nonostante l’impatto, il mezzo ha riportato soltanto lievi danni e, soprattutto, non si registrano feriti.

Le operazioni sono state condotte da più squadre dei Vigili del fuoco, intervenute con una Aps (Autopompa Serbatoio) e un’autogru. L’attività ha riguardato la messa in sicurezza dell’area, il riposizionamento del camion sulla carreggiata e la verifica delle condizioni della strada, così da garantire il ripristino della sicurezza lungo il tratto interessato.

