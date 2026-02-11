Follia a Olbia, gravi le condizioni del vigilante ferito: operato d’urgenza

Sono gravissime le condizioni della guardia giurata colpita ieri pomeriggio da un 26enne tunisino a Olbia: l'uomo ha anche ucciso un cane e ferito un'altra persona

Momenti di paura ieri pomeriggio nel centro di Olbia, dove un uomo armato di forbici ha aggredito più persone in rapida successione, causando il ferimento grave di una guardia giurata davanti a un market in piazza Crispi.

Il vigilante era stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II in codice rosso. Vista la gravità delle condizioni, è stato poi trasferito in elicottero a Sassari, all’ospedale civile Santissima Annunziata, dove è stato ricoverato per un intervento urgente alla gola.

Secondo quanto ricostruito, l’allarme è scattato intorno a metà pomeriggio dopo una serie di chiamate ripetute al 112, che segnalavano la presenza di un aggressore in giro per la città. L’uomo, un 26enne tunisino richiedente asilo, era in evidente stato di alterazione.

Prima ha fatto irruzione in un centro massaggi orientale, colpendo al collo una dipendente. La ferita, fortunatamente, sarebbe risultata superficiale. Poco dopo, l’aggressore si sarebbe spostato in un’altra zona del centro e avrebbe raggiunto alle spalle la guardia giurata, mirando nuovamente al collo. Questa volta però i danni sono stati notevolmente peggiori.

Durante l’escalation di violenza è stato colpito anche un cane che si trovava tra i tavolini di un bar: l’animale è morto sotto gli occhi del proprietario.

L’uomo è stato infine bloccato dai Carabinieri, che lo hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Tempio Pausania, che sta lavorando per chiarire il movente e ricostruire nel dettaglio l’intera dinamica dei fatti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it