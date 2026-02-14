Il maltempo mette in ginocchio nuorese e Ogliastra: oltre 500 richieste di soccorso

L’emergenza maltempo continua a stringere la morsa sul territorio barbaricino e ogliastrino, costringendo il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro a un lavoro incessante. Nella sola fascia oraria tra le 8:00 e le 19:00 di ieri, venerdì 13 febbraio 2026, le squadre di soccorso hanno portato a termine ben 105 interventi, facendo salire il computo totale dall’inizio della crisi a 505 operazioni concluse. Nonostante lo sforzo profuso, la situazione resta critica: circa 100 richieste risultano ancora in attesa di essere evase dalla sala operativa.

Il coordinamento delle operazioni, gestito dalla Prefettura di Nuoro, ha visto una sinergia costante tra i Vigili del Fuoco, le amministrazioni comunali, le Polizie Locali e l’agenzia Forestas, i cui operatori hanno fornito un contributo essenziale per fronteggiare le numerose segnalazioni. In queste ore, il cuore dell’emergenza si è spostato con decisione verso l’Ogliastra, area che attualmente registra la più alta densità di richieste di aiuto.

In previsione di un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche — confermato dal nuovo bollettino della Protezione Civile che indica un’allerta arancione per le zone del nuorese e dell’Ogliastra — il dispositivo di soccorso rimarrà potenziato per tutta la notte e per l’intera giornata di oggi, sabato 14 febbraio.

