Naufragio a Santa Maria Navarrese: ricerche dei sommozzatori rinviate per maltempo

Le operazioni di localizzazione del relitto e dei due naufraghi, situati a una profondità di circa 200 metri, si stanno ora focalizzando esclusivamente nel perimetro delimitato dal segnale satellitare. All’alba di oggi, sabato 14 febbraio 2026, hanno ripreso il largo la motovedetta CP811 di Arbatax e l’elicottero Nemo 11 di Decimomannu, dopo che la giornata di ieri era stata segnata da uno stop forzato dovuto alla pericolosità delle condizioni meteo-marine.

La sessione di ricerca pomeridiana si è conclusa alle ore 17:30 con il calare dell’oscurità, rendendo necessario il rientro dei mezzi alla base. Nonostante la ripresa delle perlustrazioni in superficie prevista per la mattinata odierna, giungono notizie meno confortanti per le operazioni subacquee: l’intervento dei sommozzatori è stato ufficialmente posticipato alla prossima settimana.

Un nuovo fronte di maltempo imminente impedirebbe infatti l’immersione dei nuclei sub e delle strumentazioni di profondità in condizioni di sicurezza accettabili.

