Violentò un’undicenne, Mulas a processo: spera nello sconto di pena

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per il 45enne Massimiliano Mulas, gallurese accusato di aver violentato una undicenne nell’aprile 2025 a Mestre. La prima udienza è fissata per il 4 marzo.

All’uomo vengono contestate le accuse di violenza sessuale aggravata dall’età della vittima e dalla minorata difesa. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la bambina sarebbe stata seguita fino a casa e poi aggredita.

Il 45enne era stato fermato la sera stessa dei fatti dai Carabinieri nei pressi della stazione ferroviaria di Mestre. Durante la fuga aveva perso i documenti, elemento che avrebbe contribuito alla sua identificazione.

L’imputato è reo confesso. La difesa potrebbe chiedere di procedere con rito abbreviato, che in caso di condanna comporterebbe uno sconto di pena, oltre a una perizia psichiatrica per valutare un eventuale vizio di mente.

