Cagliari, Marta Mereu nuova capogruppo del Pd in Consiglio comunale

Cambio alla guida del gruppo del Partito Democratico nel Consiglio comunale di Cagliari: il ruolo di capogruppo passa a Marta Mereu.

La decisione, spiegano i dem in una nota, rientra in un percorso di turnazione definito fin dall’inizio della consiliatura. “Si tratta di una scelta pienamente condivisa, che rientra in un percorso di turnazione del ruolo di capogruppo, inteso come servizio, con l’obiettivo di distribuire responsabilità e carichi di impegno, valorizzare il contributo di tutte e tutti e rafforzare il lavoro collettivo”.

Il gruppo consiliare ha espresso un ringraziamento a Rita Polo per il lavoro svolto nella prima fase della consiliatura, definita “complessa e delicata”, affrontata – si legge – “con serietà, equilibrio e senso di responsabilità”.

Il Pd precisa inoltre che il cambio non è legato a motivazioni pregresse né a una mancanza di fiducia, ma rappresenta un avvicendamento programmato e condiviso. Viene sottolineata in particolare “la generosità dimostrata nella condivisione delle responsabilità”.

Nel comunicato si ribadisce infine la volontà di proseguire nel segno della collegialità e della responsabilità collettiva, confermando il sostegno alla maggioranza e al sindaco. “Un Pd unito e coeso – conclude la nota – rafforza l’azione del sindaco e rende la maggioranza più solida ed efficace, nell’interesse delle cittadine e dei cittadini di Cagliari”.

