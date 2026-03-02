Mogoro, incendio in parcheggio privato: in fiamme un’auto andata distrutta

L'episodio si è verificato all'interno di uno spazio privato situato in via Nuova, dove le fiamme hanno avvolto rapidamente il mezzo parcheggiato

Un rogo di natura ancora incerta ha pesantemente danneggiato una vettura durante la notte a Mogoro. L’episodio si è verificato intorno all’1:20 all’interno di uno spazio privato situato in via Nuova, dove le fiamme hanno avvolto rapidamente il mezzo parcheggiato nel cortile.

Sul luogo del sinistro è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ales. Gli operatori hanno lavorato per circoscrivere l’incendio, domare il fuoco e bonificare l’intera area per evitare ulteriori rischi strutturali o pericoli per le abitazioni vicine. Nonostante il tempestivo intervento, il veicolo è stato completamente consumato dal rogo.

Attualmente, i Vigili del Fuoco stanno conducendo i rilievi tecnici necessari per individuare l’innesco delle fiamme e stabilire se si sia trattato di un guasto meccanico o di un atto doloso. Al fianco dei tecnici, i Carabinieri della Compagnia di Mogoro hanno avviato le indagini e gli accertamenti del caso per fare piena luce sulla vicenda.

