Mogoro, incendio in parcheggio privato: in fiamme un’auto andata distrutta

Un rogo di natura ancora incerta ha pesantemente danneggiato una vettura durante la notte a Mogoro. L’episodio si è verificato intorno all’1:20 all’interno di uno spazio privato situato in via Nuova, dove le fiamme hanno avvolto rapidamente il mezzo parcheggiato nel cortile.
Sul luogo del sinistro è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ales. Gli operatori hanno lavorato per circoscrivere l’incendio, domare il fuoco e bonificare l’intera area per evitare ulteriori rischi strutturali o pericoli per le abitazioni vicine. Nonostante il tempestivo intervento, il veicolo è stato completamente consumato dal rogo.
Attualmente, i Vigili del Fuoco stanno conducendo i rilievi tecnici necessari per individuare l’innesco delle fiamme e stabilire se si sia trattato di un guasto meccanico o di un atto doloso. Al fianco dei tecnici, i Carabinieri della Compagnia di Mogoro hanno avviato le indagini e gli accertamenti del caso per fare piena luce sulla vicenda.
