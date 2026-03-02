Province Nuoro Ss 295, completati oltre 6km di nuovo asfalto nel territorio di Aritzo

Oltre al ripristino della pavimentazione, gli interventi hanno previsto il completo rinnovo della segnaletica orizzontale nei tratti riasfaltati

Anas ha portato a termine le operazioni di rifacimento del manto stradale lungo la Statale 295 “di Aritzo”, stendendo un nuovo tappeto d’asfalto su un’estensione complessiva di 6,3 chilometri. I cantieri hanno interessato diversi segmenti del tracciato situati tra il chilometro 18 e il 31, ricadenti interamente nel territorio comunale di Aritzo, in provincia di Nuoro.

Questi lavori rappresentano un tassello fondamentale del piano straordinario di manutenzione avviato dall’ente stradale, con un investimento che supera i 500 mila euro.

Oltre al ripristino della pavimentazione, gli interventi hanno previsto il completo rinnovo della segnaletica orizzontale nei tratti riasfaltati, con l’obiettivo di elevare gli standard di sicurezza e comfort per gli automobilisti che percorrono le strade della Barbagia.

