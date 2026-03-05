Tragedia a Ghilarza, esplode la bombola di una stufa a gas: morti due coniugi

L'allarme è scattato immediatamente; nonostante la rapidità dei soccorsi, per i due coniugi anziani non c'è stato nulla da fare

Una terribile tragedia ha scosso la comunità di Ghilarza nelle prime ore di questa mattina. Una coppia di coniugi pensionati ha perso la vita all’interno della propria abitazione, situata in una zona periferica del paese, a causa della violenta esplosione di una bombola collegata a una stufa.

L’allarme è scattato immediatamente, portando sul luogo del disastro i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118, supportati dall’intervento dell’elisoccorso dell’Areus. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per i due anziani non c’è stato nulla da fare.

Le forze dell’ordine hanno transennato l’area e avviato i rilievi tecnici necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali malfunzionamenti dell’impianto di riscaldamento.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it