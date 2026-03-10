Jankto al veleno, che attacco a Nicola: “Un cogli*ne, il peggior allenatore”

Volano parole al veleno da parte dell’ex centrocampista del Cagliari, Jakub Jankto, che in un video pubblicato sui social si è scagliato contro il suo ex allenatore Davide Nicola.

Il giocatore ceco, in maglia rossoblù tra il 2023 e il 2025, ha risposto a una domanda di un utente sul peggior tecnico avuto in carriera. “Davide Nicola” ha affermato Jankto senza pensarci troppo. “Un cogli*ne, non mi ha fatto giocare neanche un minuto. Nell’ultima stagione mi sono comportato benissimo solo per la squadra e i tifosi”, ha dichiarato nel video.

Lo sfogo è legato proprio all’ultima stagione vissuta a Cagliari, quando il centrocampista non è mai stato impiegato in campo dal tecnico, né in campionato né in Coppa Italia.

Nel video, però, non sono mancati anche i complimenti a un altro allenatore rossoblù, Claudio Ranieri, indicato come il migliore incontrato nel corso della carriera. “Top, anche se lo volevo ammazzare un milione di volte, ma grandi emozioni”, ha aggiunto.

