Quartu, giovedì scuole chiuse per lavori alla rete idrica

A Quartu Sant’Elena entrano nel vivo i lavori di efficientamento della rete idrica portati avanti da Abbanoa nel tratto compreso tra via Marconi e via Cimabue.

Per consentire l’intervento sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua giovedì 12 marzo dalle 8 alle 18 in gran parte della città. L’interruzione riguarderà tutto il centro abitato con l’esclusione del quartiere Pitz’e Serra e del litorale, serviti da un’altra condotta.

Per evitare disagi e garantire le condizioni igienico-sanitarie necessarie, il sindaco Graziano Milia ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura per l’intera giornata di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nelle zone interessate. La decisione è stata presa dopo un confronto con i dirigenti scolastici.

L’intervento prevede la sostituzione di alcuni tratti di condotta ormai ammalorati e rientra in un calendario di lavori concordato mesi fa tra il Comune e Abbanoa. Il piano è stato avviato dopo diverse rotture della rete idrica che negli ultimi mesi avevano lasciato alcuni quartieri della città senza acqua per diverse ore.

Secondo quanto comunicato dal Comune, le lezioni riprenderanno regolarmente venerdì 13 marzo, a condizione che venga ripristinata la normale erogazione dell’acqua.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it