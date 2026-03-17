Affari tuoi, Castelsardo tifa per Sara Oggiano: chi è la nuova concorrente sarda

Sara Oggiano, 27enne di Castelsardo, è la nuova concorrente sarda di Affari tuoi su Rai1: gli auguri della sindaca e il tifo del suo paese

Affari tuoi, Castelsardo tifa per Sara Oggiano: chi è la nuova concorrente...

Arriva da Castelsardo la nuova concorrente sarda del popolare programma di Rai1 “Affari tuoi”, condotto da Stefano De Martino. Si tratta di Sara Oggiano, 27 anni, impiegata bancaria a Sassari, con una formazione accademica in Economia: una laurea triennale in Economia e Management e una magistrale in Economia e Diritto.

Sara vive a Castelsardo insieme alla sua famiglia ed è molto conosciuta in paese, anche per il suo passato da pallavolista nella squadra locale. La sua partecipazione al programma ha suscitato entusiasmo in tutta la comunità. Anche la sindaca Maria Lucia Tirotto ha espresso sui social il proprio sostegno.

“Una bellissima vetrina per il nostro borgo, una promozione spontanea che porta ogni sera il nome di Castelsardo nelle case di milioni di telespettatori italiani” ha scritto la prima cittadina. “Siamo certi che Sara saprà farsi valere con la sua solarità e la sua determinazione”.

Ora cresce l’attesa per vedere Sara protagonista nel celebre gioco, dove dovrà affrontare offerte, cambi e le decisioni difficili in cui la verrà messa alla prova dal Dottore. A Castelsardo è già partito il tifo per accompagnarla in questa esperienza televisiva.

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