Rincaro costo energia, Locci (Cal): “La Regione istituisca un fondo dedicato”

In vista dell’imminente manovra finanziaria regionale, il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), Ignazio Locci, ha lanciato una proposta decisa per sostenere il territorio. Secondo Locci, è fondamentale istituire un fondo complementare dedicato all’emergenza che possa rispondere concretamente alle necessità degli enti locali, delle famiglie e del piccolo commercio, messi a dura prova dall’attuale congiuntura economica.

L’idea è quella di utilizzare parte delle nuove risorse derivanti dal recente accordo siglato con il Governo nazionale sulla storica “Vertenza Entrate”. Locci ha sottolineato come l’impatto del caro energia e del caro carburante non riguardi esclusivamente il settore dei trasporti, ma rischi di travolgere anche i bilanci comunali. “Anche il comparto degli enti locali si troverà a gestire un improvviso aumento dei costi — ha spiegato il Presidente — rischiando di vanificare il recente incremento di 100 milioni di euro del Fondo unico destinato ai Comuni”.

La preoccupazione principale riguarda la tenuta dei servizi essenziali per i cittadini. Senza un ulteriore rafforzamento della dotazione finanziaria, i Comuni potrebbero avere difficoltà nella programmazione e nell’erogazione delle prestazioni di base. “È indispensabile garantire stabilità — ha concluso Locci — rafforzando ulteriormente le risorse per tutelare i territori di fronte a rincari che rischiano di paralizzare l’attività amministrativa locale”.

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