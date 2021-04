Musica, negli Usa i primi concerti senza limiti di capienza: Deicide al primo show post lockdown

Il 17 aprile i Deicide hanno tenuto uno show al The Verona di New Port Richey, in Florida, la band ha scelto di tornare a suonare nella stessa zona dove nel 1987 sono nati.

Il concerto, il primo dall’l’inizio della pandemia, si è svolto senza limiti di capienza per il locale ed è andato tutto esaurito.

I Deicide sono una delle principali band death metal americane, formati dal batterista Steve Asheim e dai fratelli chitarrista Eric e Brian Hoffman come “Carnage”, poi trasformati in “Amon”. Solo nel 1989 la band prende il nome Deicide