Sorpresa per Mahmood: riceve la cittadinanza onoraria di Orosei

“Alti meriti artistici”: con questa dicitura il comune di Orosei ha consegnato la cittadinanza onoraria al cantautore Mahmood, originario proprio del centro sardo.

Un riconoscimento che contribuisce a cementare ancora di più il legame tra il cantante e la Sardegna. A consegnargli la targa commemorativa è stata la sindaca Elisa Farris, in collaborazione con l’assessore alla cultura Mario Siotto e alla Consigliera Daniela Contu.

“Sono molto felice e onorato di ricevere la Cittadinanza Onoraria di Orosei – ha racconta Mahmood – Questi luoghi hanno sempre avuto una grande importanza nella mia vita. La Sardegna rappresenta la mia seconda casa, la mia infanzia, la mia famiglia e i miei più bei ricordi delle estati”.

“Qui è dove ritrovo me stesso, il luogo che riesce a mantenermi con i piedi ben piantati per terra e dal quale è nata l’ispirazione che mi ha portato a realizzare molti dei miei brani. Non avrei mai pensato che un giorno avrei ricevuto questo onore, un simbolo ancora più tangibile dell’affetto che sento ogni volta che torno a Orosei” ha concluso il cantante.

