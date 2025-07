Nessun ritorno di fiamma, solo una serata trascorsa insieme che non era per nulla scontata vista la burrascosa separazione

Sorpresa a Porto Cervo, Belen e De Martino insieme per una serata

Una serata insieme del tutto inaspettata ha riunito nuovamente, in via decisamente temporanea, Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due infatti si sono incrociati in Sardegna mentre si stanno godendo le vacanze.

La ex coppia è stata vista in un noto locale di Porto Cervo e la reunion è stata condivisa sui social da uno dei vip presenti sulla scena, ovvero Marco Piti.

Dopo una sofferta separazione, i due sembrano aver trovato un modo per incontrarsi di nuovo senza troppi problemi. Già negli scorsi mesi infatti erano stati visti insieme in altre occasioni.

