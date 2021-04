I Carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Sassari sono intervenuti nel fine settimana in un bar dov’erano presenti diversi avventori e hanno proceduto all’identificazione di tutti i presenti che stavano tranquillamente bevendo serviti al bancone. Sono stati sanzionati per aver partecipato ad una forma di assembramento in luogo aperto al pubblico, mentre, per il titolare del bar e’ stata applicata la sanzione accessoria della chiusura per giorni 5. Per tutti la sanzione pecuniaria da 400 euro.