Violano le norme e si perdono a Tavolara: 2 turisti salvati dai soccorsi

I giovani, che avevano violato l'ordinanza locale, si sono ritrovati in difficoltà nella zona denominata "Su Passu Malu"

Due turisti spagnoli sono stati tratti in salvo ieri sull’isola di Tavolara dopo essersi avventurati in un’area proibita e aver perso l’orientamento. I giovani, che avevano violato l’ordinanza locale, si sono ritrovati in difficoltà nella zona denominata “Su Passu Malu”.

Secondo quanto riportato dal Comitato Tavolara Libera, i due escursionisti stavano seguendo un percorso scaricato da internet. Uno dei membri del Comitato, che è anche una guida escursionistica locale, è stato contattato direttamente dai turisti in difficoltà.

Le guide si sono attivate prontamente, allertando il Soccorso Alpino, che ha permesso di individuare e portare in sicurezza i due giovani fuori dall’area. Fortunatamente, grazie alla rapida reazione e alla conoscenza del territorio da parte delle guide, l’episodio si è risolto senza gravi conseguenze.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it