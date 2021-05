La Sardegna entra in zona gialla. L’Isola, con un Rt di 0.7, il più basso d’Italia, contro lo 0.74 della settimana precedente e lo 0.86 del dato nazionale, e tutti i parametri in diminuzione, è una delle Regioni in Italia a conquistare la fascia di rischio basso. Manca solo l’ufficialità che arriverà in serata, con la firma della nuova ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza.

Secondo quanto rilevato dalla fondazione Gimbe, risulta che in Sardegna nella settimana 5-11 maggio si sia registrato un miglioramento per l’indicatore relativo ai “Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti”, che si attestano sui 945, in diminuzione del 34,1% rispetto alla settimana scorsa e un’incidenza di 41 casi per 100mila abitanti. Sotto soglia di saturazione, con un’ulteriore diminuzione negli ultimi giorni, anche i posti letto in area medica (17%) e in terapia intensiva (19%) occupati da pazienti Covid-19.

Da lunedì 17 maggio le regole che dovranno rispettare i cittadini sardi saranno quindi quelle tipiche della zona gialla, con la speranza di riuscire a mantenere gli allentamenti alle restrizioni o, addirittura, di conquistare la fascia più bassa di rischio Covid (bianca) nelle prossime settimane.

Come cambiano le regole?