Cagliari, 10 milioni per il nuovo viale Merello | Zedda: “Previsti 50 parcheggi”

Un viale più verde, accessibile e moderno. Questa la visione alla base del progetto di riqualificazione di viale Merello a Cagliari, presentato ufficialmente mercoledì 16 luglio durante un incontro pubblico ospitato nell’aula magna della Facoltà di Ingegneria. Il sindaco Massimo Zedda, affiancato da membri dell’amministrazione comunale e dai tecnici dello studio Gaias, ha illustrato i dettagli dell’intervento, finanziato con 10 milioni di euro provenienti dai fondi europei PN Metro Plus e Città Medie del Sud 2021–2027.

Il progetto, che interesserà l’intero asse compreso tra piazza d’Armi e piazza Annunziata, prevede l’avvio dei lavori entro l’inizio del 2026 e la conclusione entro il 2028. Tra le principali novità: marciapiedi realizzati con materiali drenanti, aiuole piantumate con essenze locali, attraversamenti pedonali rialzati per aumentare la sicurezza, un nuovo impianto di illuminazione pubblica a basso consumo e la ridefinizione degli spazi per la sosta.

Il nodo parcheggi sarà affrontato senza sacrificare gli spazi esistenti. “Apriremo gli spazi di nostra proprietà all’interno dei palazzi di via De Magistris, angolo con viale Merello, un totale di 50 stalli da destinare ai residenti” annuncia il sindaco Zedda. “Lo stesso ragionamento faremo per il parcheggio di via Cesare Battisti: presto approveremo in Giunta una delibera proprio per adottare tariffe agevolate per i residenti. Inoltre, via Don Bosco sarà a senso unico con parcheggi a spina di pesce”.

All’incontro hanno partecipato circa 150 cittadini. Presenti, oltre al sindaco, l’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis, il dirigente del servizio Opere Strategiche Daniele Olla e i professionisti dello studio Gaias, autori dei rendering illustrativi.

