Sono 5.753 i nuovi positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, mentre sono invece 93 le vittime. Quest’ultimo risulta il dato più basso degli ultimi 7 mesi.

Sono 202.573 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è del 2,8%. I pazienti in terapia intensiva sono 1.779, mentre nei reparti ordinari sono ricoverate 12.134 persone.