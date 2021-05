Incidente stradale nella tarda serata di ieri in via Scano dove, per cause in fase di accertamento, due motocicli condotti da due minori cagliaritani, si sono rovesciati al suolo.

Ad avere la peggio il passeggero di uno dei due veicoli che è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu. I due conducenti rifiutavano le cure dei sanitari.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale.